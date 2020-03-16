Гвардиола: «У «Боруссии» достаточно козырей, чтобы наказать нас»
Гвардиола: «Манчестер Сити» пока худшая моя команда»
Испанский специалист отметил важность завоеванных трофеев
16 марта 18:25
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какое место текущая версия «горожан» занимает в иерархии команд, которые тренировал испанский специалист. Его слова передает портал Goal.
На сегодняшний день «Манчестер Сити» – моя худшая команда. Все потому, что другие клубы завоевывали трофеи. А в этом году мы не взяли ни одного титула.
Мы в ожидании результатов и трофеев. В связи с этим предыдущая версия «Манчестер Сити» пока побеждает. Сегодняшней команде следует доказывать свой уровень.
Сегодня, 16 марта, «горожане» попытаются доказать свой уровень в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».
Игру можно будет посмотреть сегодня на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.