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Гвардиола: «Манчестер Юнайтед тоже может стать чемпионом»
Разрыв между командами в таблице – 11 очков
Хосеп Гвардиола / Фото: ВВС
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«После игры с МЮ была смесь разочарования и печали. На второй день после матча стало лучше, и сегодня игроки были в огне на тренировке. Но даже когда мы выигрываем, мы об этом забываем. Когда мы проигрываем — то же самое. Мы не собираемся впадать в депрессию. Ненормально, какую победную серию мы сделали. Но это неплохой момент. Плохой момент – это плохая игра и отсутствие результатов во многих играх.
Когда есть возможность, в футболе может случиться все. «Юнайтед» может стать чемпионом. У нас осталось 10 игр, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы математически гарантировать титул. Ещё много работы предстоит сделать, чтобы добраться до решающих игр в борьбе за победу в Премьер-лиге. Мы в гонке во всех соревнованиях».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» на 11 очков.
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