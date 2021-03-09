Гвардиола: «Манчестер Юнайтед тоже может стать чемпионом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Когда есть возможность, в футболе может случиться все. «Юнайтед» может стать чемпионом. У нас осталось 10 игр, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы математически гарантировать титул. Ещё много работы предстоит сделать, чтобы добраться до решающих игр в борьбе за победу в Премьер-лиге. Мы в гонке во всех соревнованиях».