Месси: «Я хочу побеждать, выигрывать трофеи»
Гвардиола: « Месси – уникальный игрок. Футболистов с таким менталитетом было 4-5 в истории»
Главный тренер «Ман Сити» восхищается игрой аргентинца
12:47
Хосеп Гвардиола / фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался о звездном нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. В интервью порталу Calciomercato наставник даже назвал Месси величайшим игроком в истории.
«Он очень сильный футболист. Он лучший. Это не только про его характера, ни и про его менталитет. Он никогда не проигрывал спарринги, а если вдруг это и случалось, то он просто уходил с занятия.
Игроков с таким менталитетом было всего четверо или пятеро в истории. К тому же он способен играть на любой позиции в поле, его мастерство поражает».
Напомним, Месси – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании.
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