Гвардиола: «Мы должны начать все сначала, ведь играть при пустых трибунах просто невозможно»

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал вакцинироваться всех, чтобы победить пандемию коронавируса. Слова специалиста приводит Daily Mail.

Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками.

Мы должны начать заново – вакцинация, ревакцинация и, как часть этого, – антисептик, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защиты. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится».