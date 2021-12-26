Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн трансляция
Гвардиола: «Мы должны начать все сначала, ведь играть при пустых трибунах просто невозможно»
Тренер «Ман Сити» призывает вакцинироваться
13:01
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал вакцинироваться всех, чтобы победить пандемию коронавируса. Слова специалиста приводит Daily Mail.
«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах. Вы не представляете, как все меняется, когда нет болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы пережить пандемию.
Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками.
Мы должны начать заново – вакцинация, ревакцинация и, как часть этого, – антисептик, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защиты. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится».
Ранее у Гвардиолы было подозрение на коронавирус, но положительный тест не подтвердился.
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