Гвардиола: «Мы играем, чтобы победить в следующем матче, а потом подготовиться к финалу ЛЧ»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался BBC, что пока не думает о матче против «Челси» в финале Лиги чемпионов, ведь перед этим еще есть игры в АПЛ.

На тренировке мы поговорили о том, что у нас есть рутина. Мы должны сохранять концентрацию. Парни очень хорошо тренируются. В матче против «Ньюкасла» они были более расслабленными, но сегодня я увидел, что они максимально сконцентрированы.

Мы играем, чтобы победить в следующем матче и подготовиться к финалу. У меня нет сомнений в том, что все в клубе хотят выиграть три оставшихся матча в сезоне.

У нас будет еще шесть дней, чтобы подумать о финале, после игры с «Эвертоном». Сейчас мы думаем о «Брайтоне». Мы работаем, чтобы подойти к финалу в лучшем состоянии.

Наше состояние не будем хорошим, если мы не будем готовиться к «Брайтону». Я ни секунды не говорил о «Челси». Завтра мы сыграем, чтобы победить, и это лучший способ подготовки к финалу. Через шесть дней мы чуть больше внимания уделим «Челси».