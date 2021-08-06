«Манчестер Сити» также не будет пытаться подписать Месси
Гвардиола: «Мы очень заинтересованы в Кейне»
Возможный трансфер зависит исключительно от позиции «Тоттенхэма»
6 августа 17:02
Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы заполучить в свою команду нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Слова испанского специалиста приводит журналист Саймон Стоун у себя в Twittter:
«Он игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то все кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне».
Рыночная стоимость Кейна – 120 миллионов евро.
Напомним, накануне МС совершил самый дорогой внутрианглийский трансфер в истории.
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