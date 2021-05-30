Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»
Гвардиола: «Мы провели выдающийся сезон, мечтали оказаться в финале ЛЧ»
Но «горожане» не сумели выиграть заветный трофей
13:59
Хосеп Гвардиола / Фото: Fox Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Его слова приводит Daily Mail.
«Хочу сказать, что это выдающийся сезон для нас. Мы мечтали оказаться здесь, в финале ЛЧ, но, к сожалению, не смогли победить. Для большинства людей в «Ман Сити» этот финал был первым, но мы работаем, чтобы однажды вернуться.
Это был сложный сезон из-за пандемии, но мы извлекли урок на будущее. Я с невероятным уважением отношусь к игрокам. Они отдали все силы. Мы вернемся более сильными. Хочу поздравить их с этим выдающимся сезоном».
Напомним, Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов уже 10 лет.