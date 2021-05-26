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Гвардиола: «Мы выиграли АПЛ, но сомневаюсь, что это поможет нам в финале Лиги чемпионов»

Матч с «Челси» состоится 29 мая
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:28
Гвардиола: «Мы выиграли АПЛ, но сомневаюсь, что это поможет нам в финале Лиги чемпионов»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями AS от финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Парни готовы. Я знаю, насколько хорош каждый из них по отдельности и насколько они сильны как единый коллектив. Мне уже не по силам что-то поменять за оставшиеся одну-две тренировки.

Мы знакомы с каждый уже не один год, но стартового состава на предстоящую игру у меня все еще нет даже в голове.

«Челси» играет в достаточно компактный футбол в обороне, но при этом их фланги могут располагаться максимально широко. Они невероятно надежно играют в зона перед штрафной, из-за чего создают проблемы для всех команд.

Я могу их только поздравить с тем, что они нас уже дважды обыграли по ходу текущего сезона. Нам предстоит еще один финал, поэтому посмотрим, смогут ли они это повторить. Мы стали чемпионами Англии в этом году, но я сомневаюсь, что это нам как-то поможет в предстоящей игре.

Мы уже довольны тем, что вышли в финал, но прекрасно понимает, что если у вас нет огромного желания победить, то тогда невозможно выиграть в Лиге чемпионов».

Матч состоится 29 мая.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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