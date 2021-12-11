Гвардиола: «Нам было тяжело. 10 игроков «Вулверхэмптона» стояли в штрафной»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал для ВВС победу над «Вулхверхэмптоном» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ:
«Мы лучше играли против 11 игроков «Вулвз», чем против 10. Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили.
Мы сыграли хорошо. 10 игроков «Вулвз» стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили некоторые моменты, но все же выиграли.
Поздравляю Стерлинга. Он все еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо».
«Волки» остались в меньшинстве в концовке первого тайма – форвард гостей Рауль Хименес получил две желтые карточки в течении 30-ти секунд.
Единственный гол во встрече забил Рахим Стерлинг, реализовав пенальти.
Конкуренты «горожан» в чемпионской гонке также одержали свои победы благодаря 11-метровым ударом. «Ливерпуль» забил свой единственный гол с точки, а «Челси» получил право на пенальти сразу дважды.
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