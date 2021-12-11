Гвардиола: «Нам было тяжело. 10 игроков «Вулверхэмптона» стояли в штрафной»

Хосеп Гвардиола / фото - CNA

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал для ВВС победу над «Вулхверхэмптоном» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ:

Мы сыграли хорошо. 10 игроков «Вулвз» стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили некоторые моменты, но все же выиграли.

Поздравляю Стерлинга. Он все еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо».