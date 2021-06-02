Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Гвардиола не будет уволен из «Ман Сити»
В клубе довольны тренером
07:18
Фото: BBC
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не будет уволен из команды. Президент клуба Хальдон аль Мубарак заявил пресс-службе клуба о полном доверии к испанцу.
«У нас великолепное партнерство. Он работает в подходящей обстановке, есть вся необходимая ему инфраструктура. У нас огромная вера в него и прекраснейшие отношения. Мы очень многого добились вместе.
Так что, думаю, путешествие продолжается. Оно будет длиться до тех пор, пока Пеп счастлив и счастливы мы».
«Ман Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок Лиги по итогам сезона.
Финал Лиги чемпионов команда проиграла «Челси».
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