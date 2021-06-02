Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Гвардиола не будет уволен из «Ман Сити»

В клубе довольны тренером
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:18
Гвардиола не будет уволен из «Ман Сити»
Фото: BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не будет уволен из команды. Президент клуба Хальдон аль Мубарак заявил пресс-службе клуба о полном доверии к испанцу.

«У нас великолепное партнерство. Он работает в подходящей обстановке, есть вся необходимая ему инфраструктура. У нас огромная вера в него и прекраснейшие отношения. Мы очень многого добились вместе.

Так что, думаю, путешествие продолжается. Оно будет длиться до тех пор, пока Пеп счастлив и счастливы мы».

«Ман Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок Лиги по итогам сезона.

Финал Лиги чемпионов команда проиграла «Челси».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Итоги европейского футбольного сезона. 10 главных номинаций
Послесловие
Итоги европейского футбольного сезона. 10 главных номинаций
Футбол В Европе
1 июня 19:55
АПЛ назвала восьмерых претендентов на звание лучшего игрока сезона
АПЛ назвала восьмерых претендентов на звание лучшего игрока сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июня 14:59
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Футбол Примерa (Испания)
1 июня 12:26
Пятов: «Зинченко должен пережить поражение в финале Лиги чемпионов»
Пятов: «Зинченко должен пережить поражение в финале Лиги чемпионов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
1 июня 12:10
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июня 10:30
Зинченко – о сезоне «Ман Сити»: «Работали, как звери, но этого оказалось недостаточно»
Зинченко – о сезоне «Ман Сити»: «Работали, как звери, но этого оказалось недостаточно»
Футбол Лига чемпионов UEFA
31 мая 18:13

Новости: Футбол

«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии
«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии
Премьер-Лига (Англия)
08:48
В тренерский штаб Анчелотти войдет его бывший подопечный
В тренерский штаб Анчелотти войдет его бывший подопечный
Примерa (Испания)
08:35
Онана согласился перейти в «Арсенал»
Онана согласился перейти в «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
08:29
Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»
Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»
Бундеслига (Германия)
08:21
Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Украинская Премьер-лига
08:10
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»
Серия А (Италия)
08:09
Алаба: «В «Реале» смогу продолжать прогрессировать»
Алаба: «В «Реале» смогу продолжать прогрессировать»
Примерa (Испания)
07:50
«Кальяри» выкупит игрока «Интера»
«Кальяри» выкупит игрока «Интера»
Серия А (Италия)
07:42
ПСЖ продлил контракт с Почеттино
ПСЖ продлил контракт с Почеттино
Лига 1 (Франция)
07:31
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости