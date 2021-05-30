Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов 10 лет. Это первый финал турнира, который он проиграл

«Манчестер Сити» уступил «Челси» в решающем матче

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Хосеп Гвардиола / Фото: Manchester Evening News

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов 10 лет.

В последний раз испанский наставник выигрывал ЛЧ с «Барселоной» в 2011-м году, а также в 2009-м с каталонским клубом.

Финал против «Челси» стал третьим в карьере Гвардиолы в Лиге чемпионов и первым проигранным.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» минимально уступил «Челси» (0:1).