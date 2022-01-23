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Гвардиола не подтвердил интерес «Ман Сити» к форварду «Ривер Плейт»

Альварес ранее отказал «Шахтеру»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:28
Гвардиола не подтвердил интерес «Ман Сити» к форварду «Ривер Плейт»
Фото: Marca

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не подтвердил интерес клуба к форварду «Ривер Плейт» Хулиану Альваресу. Слова тренера приводит City Xtra.

«У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба».

Сообщалось, что «Ман Сити» заплатит аргентинцам 16 миллионов евро за их лидера.

Альварес ранее отказался от перехода в «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити Ривер Плейт Хосеп Гвардиола

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