«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
Гвардиола не подтвердил интерес «Ман Сити» к форварду «Ривер Плейт»
Альварес ранее отказал «Шахтеру»
10:28
Фото: Marca
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не подтвердил интерес клуба к форварду «Ривер Плейт» Хулиану Альваресу. Слова тренера приводит City Xtra.
«У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба».
Сообщалось, что «Ман Сити» заплатит аргентинцам 16 миллионов евро за их лидера.
Альварес ранее отказался от перехода в «Шахтер».
Комментарии 0