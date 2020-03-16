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Гвардиола: «Не согласен с Зинченко. Он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра»
Тренер – о предстоящей игре против «Боруссии»
15 марта 18:10
Хосеп Гвардиола / Фото: AFP
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг BBC слова защитника Александра Зинченко, что команда думает о победах во всех турнирах, заявив, что его подопечные сконцентрированы на каждом матче.
«Я буду постарше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится.
Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет».
Игра «Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенглабах состоится 16 марта.