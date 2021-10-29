Гвардиола: «Не сомневаюсь, что Хави готов к «Барселоне»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC увольнение из «Барселоны» Рональда Кумана и возможное назначение Хави.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».