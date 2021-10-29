Лапорта: «Куман не продолжил работу с «Барселоной» из-за результатов»
Гвардиола: «Не сомневаюсь, что Хави готов к «Барселоне»
Также тренер прокомментировал увольнение Кумана
29 октября 17:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC увольнение из «Барселоны» Рональда Кумана и возможное назначение Хави.
«Роналд и я точно знаем, что зависим от результатов и работаем ради них. Без хороших результатов не выживет никто, ни Куман, ни Пеп. Могу сказать, что Роналд – мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро поболтать.
Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».
Президент «Барсы» уже намекнул на назначение Хави.
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