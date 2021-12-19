Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»

Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:0) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам».