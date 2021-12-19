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Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»

Тем не менее, «горожане» продолжают лидировать в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:48
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:0) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам».


Напомним, в матче с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» установил сразу два выдающихся рекорда.

Петр Приходько
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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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