«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Тем не менее, «горожане» продолжают лидировать в АПЛ
21:48
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:0) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.
Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам».
Напомним, в матче с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» установил сразу два выдающихся рекорда.
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