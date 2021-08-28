Гвардиола – о переговорах с Роналду: «Расстроен» – неподходящее слово. То, что он вернулся в АПЛ – хорошие новости»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал BT Sport о переговорах с Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Так что мы не расстроены.

Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ».