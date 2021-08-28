Куман: «Экономически «Барселона» не может конкурировать с ПСЖ, «Ман Сити» и МЮ»
Гвардиола – о переговорах с Роналду: «Расстроен» – неподходящее слово. То, что он вернулся в АПЛ – хорошие новости»
Тренер доволен нынешним составом «Ман Сити»
20:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал BT Sport о переговорах с Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».
«Я бы сказал, что «расстроен» – неподходящее слово. У нас исключительный состав.
С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Так что мы не расстроены.
Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ».
«Сити» также вел переговоры с португальцем.
Сообщалось, что Роналду решился на возращение в МЮ после разговора с Гвардиолой.
Комментарии 0