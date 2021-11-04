Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Люди хотели, чтобы мы вели 5:0 после 20-ти минут»

Хосеп Гвардиола / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Брюгге» (4:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, одержанная две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом матче.

Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас».