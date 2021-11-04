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Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Люди хотели, чтобы мы вели 5:0 после 20-ти минут»
Тренер «Сити» высказался об очередном успехе команды в ЛЧ
13:21
Хосеп Гвардиола / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Брюгге» (4:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы.
Люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, одержанная две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом матче.
Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас».
Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в своей группе в Лиге чемпионов.
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