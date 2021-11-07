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Гвардиола – о победе над МЮ: «На «Олд Траффорд» мы выиграли намного больше, чем на любом другом стадионе»

«Ман Сити» без проблем переиграл «Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:22
Гвардиола – о победе над МЮ: «На «Олд Траффорд» мы выиграли намного больше, чем на любом другом стадионе»
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 11-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«Здесь, на «Олд Траффорд», мы всегда в целом играли хорошо, мы выиграли много раз, намного больше, чем на любом другом стадионе. Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка.

Они очень опасны. Поэтому нам нужно было много контролировать мяч. Если позволить им разбежаться на «Олд Траффорд», то ситуация становится похожей на «Энфилд». Они способны на подобное.

Счет был 2:0, и все шло комфортно. Я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 игр. Мы теряли очки дома. В данный момент «Челси» неудержим. Мы не можем позволить себе терять много очков, если хотим оставаться рядом, против команд из топ-6 мы играли хорошо».


Турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько
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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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