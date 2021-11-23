Гвардиола – о Почеттино: «Топ-тренером можно быть и без трофеев»

Гвардиола и Почеттино / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. Его слова приводит ВВС.

Это не означает, что тренеры в чемпионшипе или в клубах Премьер-лиги не из топ-6 не могут быть прекрасными специалистами в тактике, в общении с игроками, в руководстве командой. Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером.

Уверен, что с каждым годом тренеры становятся все лучше. Каждый сезон мы очень много учимся. Уверен, что Почеттино – прекрасный тренер».