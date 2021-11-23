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Гвардиола – о Почеттино: «Топ-тренером можно быть и без трофеев»

Завтра наставники встретятся в очной битве
Футбол Лига чемпионов UEFA
23 ноября 19:45
Гвардиола – о Почеттино: «Топ-тренером можно быть и без трофеев»
Гвардиола и Почеттино / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. Его слова приводит ВВС.

«Конечно, можно быть топ-тренером без трофеев. Тренеры, у которых есть шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями, в их составе – выдающиеся игроки. В противном случае побеждать невозможно.

Это не означает, что тренеры в чемпионшипе или в клубах Премьер-лиги не из топ-6 не могут быть прекрасными специалистами в тактике, в общении с игроками, в руководстве командой. Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером.

Уверен, что с каждым годом тренеры становятся все лучше. Каждый сезон мы очень много учимся. Уверен, что Почеттино – прекрасный тренер».


Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится завтра, 24-го ноября в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – ПСЖ.

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Маурисио Почеттино ПСЖ Манчестер Сити

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