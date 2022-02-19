Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»

Хосеп Гвардиола / фото - BBC

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 26-го тура АПЛ, в котором его подопечные с боем проиграли «Тоттенхэму» (2:3). Цитирует наставника портал BBC.

В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Харри Кейн забивает. Мы старались забивать, но в добавленное время пропустили гол.

Очень сложно играть, когда они так глубоко обороняются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось. У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились.

Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много матчей».