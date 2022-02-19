Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 26-го тура АПЛ, в котором его подопечные с боем проиграли «Тоттенхэму» (2:3). Цитирует наставника портал BBC.
«Ну, это был хороший матч. Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было тяжело, поскольку они защищаются очень узко. В «Тоттенхэме» умелые футболисты. Они доставляют мяч до Харри Кейна и очень здорово действуют в атаке.
В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Харри Кейн забивает. Мы старались забивать, но в добавленное время пропустили гол.
Очень сложно играть, когда они так глубоко обороняются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось. У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились.
Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много матчей».
Напомним, Гвардиола признался, что «Ман Сити» неоднократно пытался подписать Харри Кейна.
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