Гвардиола – о трех пропущенных мячах после 4:0: «Нельзя сказать, что мы плохо играли во втором тайме»

«Лестер» был близок к тому, чтобы спасти матч, но «горожане» забили еще дважды

Хосеп Гвардиола / Фото - Eurosport Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (6:3). «Горожане» трижды пропустили после 4:0 в первом тайме. Слова специалиста передает BBC. Это была игра в Boxing Day. Лично мне на такую игру приятно смотреть. Мы заработали три очка. «Манчестер Сити» нужно не оглядываться и продолжать идти вперед. Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Нет значения, какую тактику выбрал тренер. Мастерство моих игроков решает. Тем не менее странный матч. Еще в первом тайме при счете 4:0 им удавалось выходить в нападение с хорошими передачами. У «Лестера» много футболистов высокого уровня. Они – мастера контратак. Они изменили свою игру во втором тайме, не прессинговали высоко. Это был напряженный матч. Нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме. Просто так сложились обстоятельства. Ранее Гвардиола прокомментировал игру при пустых трибунах в Англии.

Сергей Стаднюк