Гвардиола обошел Моуриньо по победам в матчах Лиги чемпионов

Испанец вышел на четвертое место

Хосеп Гвардиола / Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Гладбах» (2:0).

Эта победа в матче ЛЧ стала для тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы уже 82-й. Он обошел по этому показателю Жозе Моуриньо, сообщает Opta.

Также испанец вышел на 4-е место в истории по этому показателю. Больше у Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

Также достижение в матче установил вратарь команды Эдерсон.