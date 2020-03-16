Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на футбол. Когда мяч у «Ман Сити», любому клубу тяжело»
Гвардиола обошел Моуриньо по победам в матчах Лиги чемпионов
Испанец вышел на четвертое место
09:28
Хосеп Гвардиола / Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Гладбах» (2:0).
Эта победа в матче ЛЧ стала для тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы уже 82-й. Он обошел по этому показателю Жозе Моуриньо, сообщает Opta.
Также испанец вышел на 4-е место в истории по этому показателю. Больше у Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).
Также достижение в матче установил вратарь команды Эдерсон.