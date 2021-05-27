Гвардиола продолжит работу в Манчестере

Испанский специалист не покинет «горожан» этим летом

Хосеп Гвардиола / фото - gettyimages

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не уйдет из «Манчестер Сити», даже если «горожане» выиграют ЛЧ, сообщает итальянский инсайдер Fabrizio Romano.

Хосеп решил продолжать свою работу в Англии и уже планирует трансферную кампанию на лето.

В этом сезоне испанец вместе с «Сити» взял золото английского первенства и им ещё предстоит сыграть с «Челси» в финале Лиги Чемпионов в эту субботу.

Напомним, ранее Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ.