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Гвардиола продолжит работу в Манчестере

Испанский специалист не покинет «горожан» этим летом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:18
Гвардиола продолжит работу в Манчестере
Хосеп Гвардиола / фото - gettyimages

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не уйдет из «Манчестер Сити», даже если «горожане» выиграют ЛЧ, сообщает итальянский инсайдер Fabrizio Romano.

Хосеп решил продолжать свою работу в Англии и уже планирует трансферную кампанию на лето.

В этом сезоне испанец вместе с «Сити» взял золото английского первенства и им ещё предстоит сыграть с «Челси» в финале Лиги Чемпионов в эту субботу.

Напомним, ранее Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ.

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Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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