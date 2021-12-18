Гвардиола отправил сенсационный «Райо Вальекано» в топ-4 Примеры
В матче 18-го тура Примеры «Райо Вальекано» на своем поле принимал «Алавес».
Уже на 19-й минуте Серхи Гвардиола (не путать с тренером МС Хосепом Гвардиолой) вывел хозяев вперед.
А спустя несколько минут Катена удвоил счет в пользу «Райо», установив окончательный результат на табло.
Победа отправила подопечных Ираолы на 4-ю строчку в таблице Примеры – в зону Лиги чемпионов. Позади остались «Барселона», «Атлетико», «Сосьедад» и «Валенсия».
Примера, 18-й тур
«Райо Вальекано» – «Алавес» 2:0
Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 43), Комесанья (Сисс, 87), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 76), Гвардиола (Нтека, 76), Паласон (Фалькао, 87).
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа (Цырля, 76), Лагуардиа, Тачи, Дуарте, Пере Понс (Ману Гарсия, 61), Мойя (Мендес, 54), Лум, де ла Фуэнте (Силла, 61), Хоселу, Риоха (Пельистри, 76).
Предупреждения: Трехо (10), Дуарте (24), Тачи (70).
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