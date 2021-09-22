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Гвардиола: «По всему миру уже 5 замен, в АПЛ до сих пор 3, это смешно»

Наставник «Манчестер Сити» жалуется на несправедливость
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:50
Гвардиола: «По всему миру уже 5 замен, в АПЛ до сих пор 3, это смешно»
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о количестве замен в чемпионате Англии. Его слова приводит The Mirror.

«У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно.

Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.

Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.

Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так».


Турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько
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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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