Гвардиола: «По всему миру уже 5 замен, в АПЛ до сих пор 3, это смешно»

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о количестве замен в чемпионате Англии. Его слова приводит The Mirror.

Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.

Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.

Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так».