Гвардиола прокомментировал готовность Зинченко сыграть в Кубке английской лиги
Гвардиола: «По всему миру уже 5 замен, в АПЛ до сих пор 3, это смешно»
Наставник «Манчестер Сити» жалуется на несправедливость
20:50
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о количестве замен в чемпионате Англии. Его слова приводит The Mirror.
«У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно.
Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.
Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.
Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так».
Комментарии 0