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Гвардиола подколол «Ливерпуль» после вопроса о величии мерсисайдского клуба
К слову, «красные» и сейчас уступают «Ман Сити» в таблице
12:50
Хосеп Гвардиола / Фото: ВВС
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подколол «Ливерпуль» после вопроса журналиста о величии клуба. Его цитирует ВВС.
«Ливерпуль»? У них невероятная история в европейских состязаниях, но не в чемпионате Англии. Они же выиграли только один титул за 30 лет».
За 3 тура до финиша в АПЛ «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка. Кроме «Вулверхэмптона», команде Гвардиолы предстоит сыграть против «Вест Хэма» и «Астон Виллы».