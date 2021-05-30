Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в финале ЛЧ против «Челси»
Гвардиола – после финала ЛЧ: «Хочу отправиться домой, к своей семье»
Наставник намерен отдохнуть
10:52
Фото: Manchester Evening News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1). Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся.
После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира».
Напомним, Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов уже 10 лет.
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