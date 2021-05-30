Гвардиола – после финала ЛЧ: «Хочу отправиться домой, к своей семье»

Наставник намерен отдохнуть

Фото: Manchester Evening News

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1). Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся.

После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира».



Напомним, Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов уже 10 лет.