Гвардиола: «Пытались подписать Кейна, но нам дали понять, что этого не произойдет»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил goal.com о попытках клуба подписать лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Если это происходит два, три, четыре раза, все кончено. После этого мы видели наш состав и не были уверены. Потом мы проиграли «шпорам» и «Лестеру» в Суперкубке».