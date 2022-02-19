Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
Гвардиола: «Пытались подписать Кейна, но нам дали понять, что этого не произойдет»
Тренер не уверен, что клуб попытается сделать еще одно предложение
12:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил goal.com о попытках клуба подписать лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Сейчас вы может сказать: «Харри Кейн не перешел, но все идет хорошо», но в то время я этого не знал. Мы пытались подписать его, но «Тоттенхэм» ясно дал понять, что этого не произойдет.
Если это происходит два, три, четыре раза, все кончено. После этого мы видели наш состав и не были уверены. Потом мы проиграли «шпорам» и «Лестеру» в Суперкубке».
19 февраля команды сыграют в матче АПЛ. Начало матча в 19:30.
Онлайн трансляция «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
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