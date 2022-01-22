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Гвардиола рассказал, когда покинет «Манчестер Сити»

Контракт испанца истекает в следующем году
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:51
Гвардиола рассказал, когда покинет «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола / фото - Manchester City FC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал ESPN о своем будущем:

«Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Я не настолько хорош, чтобы загадывать далеко наперед. Мое будущее всегда зависит от результатов, и я не беспокоюсь.

Решение о своем будущем буду принимать вместе с клубом, я в этом не сомневаюсь. Они дали мне все что я хотел, так что я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.

Мы вместе принимали решение о переходе сюда, вместе дважды продлевали контракт – так же будет и сейчас. Главное – что они думают обо мне, как я себя ощущаю в клубе. Мне здесь хорошо и комфортно.

Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то я, уверен, уйду. Но сейчас мне хорошо. Хотя мы можем играть лучше, некоторые игроки еще могут прибавить. Есть вещи, которые мне не нравятся в игре».

Действующее соглашение испанца с «горожанами» истекает летом 2023-го года.

Коуч до сих пор не выполнил свою главную задачу в Манчестере – выиграть Лигу чемпионов. В минувшем сезоне «Сити» остановился в шаге от цели, впервые в истории выйдя в финал турнира, но проиграв там лондонскому «Челси».

Напомним, «Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер».

Павел Харченко
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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