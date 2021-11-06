Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 21
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже -:- Запланирован
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь -:- Запланирован
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован

Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»

Португалец является эталонным примером футбольного долголетия
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:41
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»
Криштиану Роналду / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне встречи с «Манчестер Юнайтед» высказался для портала Goal об игре лидера «дьяволов» Криштиану Роналду:

«Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75 лет, возможно, он выйдет на пенсию, но он будет играть на своем барбекю и забивать голы.

То, что Месси и Роналду сделали за последнее десятилетие в мировом футболе, забивая голы и помогая своим командам побеждать, говорит само за себя».

Дерби Манчестера пройдет уже сегодня, 6 ноября в 14:30.

Команды в таблице разделяет лишь три очка.

Ранее Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:21
«Барселона» может приобрести Кавани на замену травмированному Агуэро
«Барселона» может приобрести Кавани на замену травмированному Агуэро
Футбол Примерa (Испания)
5 ноября 14:38
1
Бернарду: «Сити» попытается остановить Роналду. Но мы играем не против Криштиану, а против МЮ»
Бернарду: «Сити» попытается остановить Роналду. Но мы играем не против Криштиану, а против МЮ»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 ноября 13:21
Ни одного украинца. Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Ни одного украинца. Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
5 ноября 11:30
Гвардиола: «У МЮ есть один из лучших игроков в истории, голевая машина»
Гвардиола: «У МЮ есть один из лучших игроков в истории, голевая машина»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 ноября 15:23
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 ноября 13:50

Новости: Футбол

Официально. Хави возглавил «Барселону»
Официально. Хави возглавил «Барселону»
Примерa (Испания)
08:28
Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Бруну: «Сульшер заслуживает похвалы, он способен на большее»
Премьер-Лига (Англия)
08:21
«Дженоа» спас ничью с «Эмполи» в конце матча
«Дженоа» спас ничью с «Эмполи» в конце матча
Серия А (Италия)
08:10
Впервые за 235 дней Энрике вызвал игроков «Реала» в сборную Испании
Впервые за 235 дней Энрике вызвал игроков «Реала» в сборную Испании
В Европе
08:02
«Атлетик» неожиданно проиграл «Кадису»
«Атлетик» неожиданно проиграл «Кадису»
Примерa (Испания)
07:50
В Германии игрок получил семимесячную дисквалификацию за плевок в глаз судье
В Германии игрок получил семимесячную дисквалификацию за плевок в глаз судье
Бундеслига (Германия)
07:49
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»
Премьер-Лига (Англия)
07:41
«Астон Вилла» проиграла пятый матч подряд, уступив «Саутгемптону»
«Астон Вилла» проиграла пятый матч подряд, уступив «Саутгемптону»
Премьер-Лига (Англия)
07:31
Лапорта: «Контракт с Хави вскоре будет подписан»
Лапорта: «Контракт с Хави вскоре будет подписан»
Примерa (Испания)
07:29
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
09:50
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
19:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
7 ноября 13:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
7 ноября 15:20
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45