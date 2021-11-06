Бернарду: «Сити» попытается остановить Роналду. Но мы играем не против Криштиану, а против МЮ»
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы всю свою жизнь»
Португалец является эталонным примером футбольного долголетия
07:41
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне встречи с «Манчестер Юнайтед» высказался для портала Goal об игре лидера «дьяволов» Криштиану Роналду:
«Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75 лет, возможно, он выйдет на пенсию, но он будет играть на своем барбекю и забивать голы.
То, что Месси и Роналду сделали за последнее десятилетие в мировом футболе, забивая голы и помогая своим командам побеждать, говорит само за себя».
Дерби Манчестера пройдет уже сегодня, 6 ноября в 14:30.
Команды в таблице разделяет лишь три очка.
Ранее Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ.
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