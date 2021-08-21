Гвардиола: «Сити» неделю назад не считали претендентом на титул, а теперь называют устрашающим»

Хосеп Гвардиола / фото - Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью порталу BBC подвел итоги матча 2-го тура АПЛ, в котором его подопечные расправились с «Норвичем» (5:0).

Он может играть в центре нападения, слева, справа – там, где надо команде. Он может выйти на 10 минут со скамейки – но он проведет их настолько хорошо, насколько сможет. Он великолепен, и все мы должны у него учиться.

Неделю назад мы не рассматривались как клуб, претендующий на победу в АПЛ. Теперь же нас называют устрашающей командой! Слушайте, наша команда не изменилась, не считая ухода Агуэро и прихода Грилиша. У нас те же парни, та же команда, что и в прошлом сезоне, а это был выдающийся сезон.

Нам лишь нужно работать так, как сегодня. Бегали все – ведь они знают, какая у нас конкуренция за место в составе. Поэтому все должны быть готовы.

Сегодняшний результат – следствие нашей игры. Так обычно и бывает, мы были действительно хороши».