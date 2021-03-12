Гвардиола: «У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно»
Гвардиола стал тренером месяца в АПЛ второй раз подряд
«Манчестер Сити» в последние месяцы не имеет равных в чемпионате Англии
Хосеп Гвардиола / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером чемпионата Англии в феврале, сообщает пресс-служба АПЛ.
В феврале «Манчестер Сити» провел 6 матчей в АПЛ и все выиграл.
Отметим, что Гвардиола во второй раз подряд становится лучшим тренером месяца, также он получил эту награду в январе. Кроме того, это 9-я награда лучшего тренера месяца в АПЛ для Гвардиолы.
Напомним, лучшим игроком месяца в АПЛ стал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.
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