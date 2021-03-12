Гвардиола стал тренером месяца в АПЛ второй раз подряд

Хосеп Гвардиола / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером чемпионата Англии в феврале, сообщает пресс-служба АПЛ.

В феврале «Манчестер Сити» провел 6 матчей в АПЛ и все выиграл.

Отметим, что Гвардиола во второй раз подряд становится лучшим тренером месяца, также он получил эту награду в январе. Кроме того, это 9-я награда лучшего тренера месяца в АПЛ для Гвардиолы.

Напомним, лучшим игроком месяца в АПЛ стал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.