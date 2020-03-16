Гвардиола: «У «Боруссии» достаточно козырей, чтобы наказать нас»

Хосеп Гвардиола / Фото - UEFA

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Слова испанского специалиста передает официальный сайт UEFA.

У «Боруссии» достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Менхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать – мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят.

Противостояние продолжится со счета 2:0 в нашу пользу. Но это новый матч, и нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять – от Яна Соммера до Маркюса Тюрама.

Терять «Боруссии» нечего, и она сделает все, чтобы отыграться. Так что мы должно быть готовы – надо постараться выиграть и второй поединок.