Гвардиола подколол «Ливерпуль» после вопроса о величии мерсисайдского клуба
Гвардіола – у кроці від підписання нового контракту з «Манчестер Сіті»
Іспанський спеціалист, вірогідно, залишиться в АПЛ
18:24
Хосеп Гвардіола / Фото - Twitter«Манчестер Сіті» веде переговори щодо продовження угоди з іспанським спеціалістом Хосепом Гвардіолою. Про це в Twitter повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.
Новий контракт з 51-річним наставником буде діяти до 2025 року.
Зазначається, що переговори йдуть у правильному напрямку.
За 3 туру до фінішу в АПЛ «Ман Сіті» випереджає «Ліверпуль» на 3 очка. Крім «Вулверхемптона», команді Гвардіоли належить зіграти проти «Вест Хема» і «Астон Вілли».
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