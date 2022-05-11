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Гвардіола – у кроці від підписання нового контракту з «Манчестер Сіті»

Іспанський спеціалист, вірогідно, залишиться в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:24
Гвардіола – у кроці від підписання нового контракту з «Манчестер Сіті»
Хосеп Гвардіола / Фото - Twitter
«Манчестер Сіті» веде переговори щодо продовження угоди з іспанським спеціалістом Хосепом Гвардіолою. Про це в Twitter повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Новий контракт з 51-річним наставником буде діяти до 2025 року.

Зазначається, що переговори йдуть у правильному напрямку.

За 3 туру до фінішу в АПЛ «Ман Сіті» випереджає «Ліверпуль» на 3 очка. Крім «Вулверхемптона», команді Гвардіоли належить зіграти проти «Вест Хема» і «Астон Вілли».
Владимир Кириченко
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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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