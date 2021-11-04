Гвардиола: «У МЮ есть один из лучших игроков в истории, голевая машина»

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем матче с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ESPN.

У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина.

Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с МЮ. Сейчас самая важная игра – с «Юнайтед»