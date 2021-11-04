Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Гвардиола: «У МЮ есть один из лучших игроков в истории, голевая машина»
В субботу состоится манчестерское дерби
15:23
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем матче с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ESPN.
«Я не видел матч «Юнайтед» с «Аталантой», но я собираюсь все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют, чтобы понять, насколько они хороши.
У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина.
Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с МЮ. Сейчас самая важная игра – с «Юнайтед»
Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
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