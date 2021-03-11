Гвардиола: «У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC победу команды над «Саутгемптоном» (5:2) в матче АПЛ.

У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно. Но они сильно раскрывались, и мы могли контратаковать.

Мы выиграли благодаря мастерству игроков: Мареза, Фодена, де Брюйне.

Я не понял, почему «Арсеналу» не дали пенальти в матче с «Фулхэмом» за игру рукой. Сегодня был другой пример. Может, однажды нам разъяснят правила.

Но мы победили – и рады. Дальше – «Фулхэм».