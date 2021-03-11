«Манчестер Сити» с Зинченко разгромил «Саутгемптон», забив пять мячей
Гвардиола: «У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно»
«Сити» разгромил соперника в матче АПЛ
Фото: Man City
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC победу команды над «Саутгемптоном» (5:2) в матче АПЛ.
«Временами нам приходилось несладко, но в целом все прошло хорошо. Очередная победа – и мы переходим к матчу с «Фулхэмом».
У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно. Но они сильно раскрывались, и мы могли контратаковать.
Мы выиграли благодаря мастерству игроков: Мареза, Фодена, де Брюйне.
Я не понял, почему «Арсеналу» не дали пенальти в матче с «Фулхэмом» за игру рукой. Сегодня был другой пример. Может, однажды нам разъяснят правила.
Но мы победили – и рады. Дальше – «Фулхэм».
«Сити» продолжает лидировать в таблице АПЛ.
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