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Гвардиола убедил руководство «Манчестер Сити» купить лидера «Астон Виллы»
За Грилиша хотят огромные деньги
22:10
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» в ближайшее время начнет переговоры с «Астон Виллой» по полузащитнику Джеку Грилишу.
В команде его хочет видеть главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Наставник уже давно следит за игрой футболиста, сообщает ESPN.
«Ман Сити» давно интересуется игроком, но запрашиваемая цена от «Астон Виллы» в 80 миллионов фунтов отпугивала чемпионов Англии. Им также интересуется «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезона на счет Грилиша шесть голов в 26 матчах.
Отметим, что «Астон Вилла» уже побила трансферный рекорд, купив игрока «Норвича».
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