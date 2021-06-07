Гвардиола убедил руководство «Манчестер Сити» купить лидера «Астон Виллы»

За Грилиша хотят огромные деньги

Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» в ближайшее время начнет переговоры с «Астон Виллой» по полузащитнику Джеку Грилишу.

В команде его хочет видеть главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Наставник уже давно следит за игрой футболиста, сообщает ESPN.

«Ман Сити» давно интересуется игроком, но запрашиваемая цена от «Астон Виллы» в 80 миллионов фунтов отпугивала чемпионов Англии. Им также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезона на счет Грилиша шесть голов в 26 матчах.

Отметим, что «Астон Вилла» уже побила трансферный рекорд, купив игрока «Норвича».