Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
«Ман Сити» обыграл «Брентфорд»
14:39
Фото: BBC
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC победу над «Брентфордом» (1:0), назвав этого соперника неудобным для его команды.
«Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол. Мы не можем играть лучше, когда соперник играет вот так. Они высоко прессинговали, и нам было трудно готовить атаки. А когда они начали глубоко обороняться, стало невероятно тяжело – у них очень организованная команда. Было трудно войти в штрафную из-за отсутствия свободных зон.
Люди ждут, что к 23-й минуте мы забьем четыре гола. Но это не реально, это может быть лишь исключением из правил. Реальность – вот такая игра, как сегодня.
Они опасно контратакуют, исполняют штрафные и бросают ауты – в этих аспектах они лучшие в АПЛ. Об этом говорит статистика. Так что в перерыве нам пришлось кое-что поменять».
«Ман Сити» лидирует в АПЛ.
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