Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC победу над «Брентфордом» (1:0), назвав этого соперника неудобным для его команды.

Люди ждут, что к 23-й минуте мы забьем четыре гола. Но это не реально, это может быть лишь исключением из правил. Реальность – вот такая игра, как сегодня.

Они опасно контратакуют, исполняют штрафные и бросают ауты – в этих аспектах они лучшие в АПЛ. Об этом говорит статистика. Так что в перерыве нам пришлось кое-что поменять».