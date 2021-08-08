Роджерс – о победе над «Манчестер Сити»: «У нас есть менталитет андердога»
Гвардиола: «UEFA и FIFA не дают игрокам отдыхать»
Тренер объяснил поражении «Ман Сити» в Суперкубке Англии
10:57
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Лестера» (0:1) в Суперкубке Англии. Его слова приводит ВВС.
«Мы вышли на этот матч так, словно он проходил в прошлом сезоне. Мы опаздывали, опаздывали и опаздывали, потому что UEFA и FIFA не дают игрокам отдыхать.
В ближайшие дни в расположение команды вернутся 7 или 8 игроков. Родри тренировался дважды, Лапорт изолирован.
Поэтому я думаю, что мы будем пытаться добиться результата, находясь не в лучшей форме».
Напомним, «Манчестер Сити» пропустил гол от «Лестера» на последних минутах.
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