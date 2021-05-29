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Гвардиола: «В «Манчестер Сити» я даже не тренер»

Специалист рассказал о своих методах работы в английском клубе
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:02
Гвардиола: «В «Манчестер Сити» я даже не тренер»
Хосеп Гвардиола / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил в интервью пресс-службе UEFA, за счет чего «горожанам» удалось пробиться в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке команда встретится с «Челси».

Мощная организация, масштабные вложения, хорошие болельщики, хороший персонал, команда с победными принципами – это самое главное. Но при этом надо всегда оценивать имеющихся футболистов. Если кто-то из них не соответствует твоим игровым принципам, дело усложняется.

Что касается моего видения, какие-то его элементы были заложены в Барселоне, откуда я родом: желание играть активную роль в матче, стремление действовать на половине поля соперника, воля к победе. Особых секретов тут и нет.

Все сводится к уровню мастерства футболистов, стремлению понять их игровые качества, созданию хорошей рабочей атмосферы, ведь футбол – это не только тактика. Это еще и эмоции, и отношения между парнями и даже персоналом команды. Это самое главное, если вы хотите, чтобы команда была успешна в долгосрочной перспективе, что удается нам последние пять лет.

Завоевание трофеев – следствие множества вещей. Самое главное тут, что я даже не тренер, а наблюдатель. Когда я сижу на скамейке, то хочу видеть, чтобы команда играла так, как нам нравится. Раньше люди говорили: «В этой стране так играть нельзя». А мы это сделали. Это наш путь, мы решили делать это с самого первого дня, и у нас получилось.

За короткий срок мы много раз выиграли Премьер-лигу и сейчас наконец-то сделали следующий шаг в Европе. Надеюсь, в финале мы не будем дрожать, и у нас есть все основания надеяться на хороший результат.

Не думаю, что сейчас мы намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда нам не удалось выйти в финал. Может быть, сейчас было больше желания, потому что мы думали: «Хорошо, давайте попробуем еще раз, еще и еще». И, в конце концов, монетка упала нужной стороной.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Челси

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