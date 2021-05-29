Гвардиола: «В «Манчестер Сити» я даже не тренер»

Хосеп Гвардиола / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил в интервью пресс-службе UEFA, за счет чего «горожанам» удалось пробиться в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке команда встретится с «Челси».

Что касается моего видения, какие-то его элементы были заложены в Барселоне, откуда я родом: желание играть активную роль в матче, стремление действовать на половине поля соперника, воля к победе. Особых секретов тут и нет.

Все сводится к уровню мастерства футболистов, стремлению понять их игровые качества, созданию хорошей рабочей атмосферы, ведь футбол – это не только тактика. Это еще и эмоции, и отношения между парнями и даже персоналом команды. Это самое главное, если вы хотите, чтобы команда была успешна в долгосрочной перспективе, что удается нам последние пять лет.

Завоевание трофеев – следствие множества вещей. Самое главное тут, что я даже не тренер, а наблюдатель. Когда я сижу на скамейке, то хочу видеть, чтобы команда играла так, как нам нравится. Раньше люди говорили: «В этой стране так играть нельзя». А мы это сделали. Это наш путь, мы решили делать это с самого первого дня, и у нас получилось.

За короткий срок мы много раз выиграли Премьер-лигу и сейчас наконец-то сделали следующий шаг в Европе. Надеюсь, в финале мы не будем дрожать, и у нас есть все основания надеяться на хороший результат.

Не думаю, что сейчас мы намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда нам не удалось выйти в финал. Может быть, сейчас было больше желания, потому что мы думали: «Хорошо, давайте попробуем еще раз, еще и еще». И, в конце концов, монетка упала нужной стороной.