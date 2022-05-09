Гвардиола: «В среду нас ждет очередной финал»

«Манчестер Сити» рвется к чемпионству

Хосеп Гвардиола / Фото: ВВС

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении своей команды: «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, но очень близки к «золоту» в АПЛ. Его цитирует ВВС.

«Были ли сомнения в том, что команда оправится от поражения в Мадриде? Учитывая все, чего добилась эта команда, у вас есть какие-то сомнения? Мы на протяжении пяти лет делаем нечто подобное каждые три дня. Если кто-то в нас сомневался, то он не знает нас. Это одна из лучших команд в моей карьере. Мы опережаем «Ливерпуль» на три очка и на 4 мяча по разнице голов. Осталось разыграть еще девять очков. В среду нас ждет очередной финал».

В среду «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ против «Вулверхэмптона».

За 3 тура до финиша в АПЛ «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка. Кроме «Вулверхэмптона», команде Гвардиолы предстоит сыграть против «Вест Хэма» и «Астон Виллы».