Гвардиола верит в прогресс «Барселоны» при Хави

Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении дел в «Барселоне»:



Все, чего нет в жизни, бессмысленно. И если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.

Сейчас в «Барсе» очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит «Барселону» и сумеет поднять ее.

Мы должны быть терпеливыми. Но есть отличные семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она снова будет побеждать.