«Барселона» подпишет контракт на 1,5 лет с лучшим бомбардиром в истории ПСЖ
Гвардиола верит в прогресс «Барселоны» при Хави
Бывший наставник каталонцев отметил улучшение кадровой ситуации в клубе
07:42
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении дел в «Барселоне»:
«Барса» за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, Кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать.
Все, чего нет в жизни, бессмысленно. И если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.
Сейчас в «Барсе» очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит «Барселону» и сумеет поднять ее.
Мы должны быть терпеливыми. Но есть отличные семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она снова будет побеждать.
«Сине-гранатовые» располагаются в середине турнирной таблицы Примеры.
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