Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь «Ман Сити»

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Его цитирует Manchester Evening News.

Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде. Никто не знает, что было бы с другими игроками или менеджерами. Для нас честь оставаться в гонке во всех вероятных турнирах. Я знаю, что некоторые люди не ценят то, что делает этот клуб. Но выходы в полуфиналы ЛЧ – это для меня невероятные достижения».