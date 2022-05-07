Гвардиола: «Поражение от «Реала» – подарок для нас»
Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь «Ман Сити»
«Горожане» снова не выиграли ЛЧ под руководством наставника
11:30
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Его цитирует Manchester Evening News.
«Мы еще не говорили с футболистами после того вечера. Никакие слова не помогут в этой ситуации. Это только вопрос времени, нужно хорошо отоспаться и начать думать о следующей цели. Завтра будет первый день, когда мы снова вместе соберемся. Состоится разговор о том, какая мы команда и что мы сделали в полуфинале.
Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде. Никто не знает, что было бы с другими игроками или менеджерами. Для нас честь оставаться в гонке во всех вероятных турнирах. Я знаю, что некоторые люди не ценят то, что делает этот клуб. Но выходы в полуфиналы ЛЧ – это для меня невероятные достижения».
Ранее Гвардиола заявлял, что поражение от «Реала» – подарок для «Манчестер Сити».
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