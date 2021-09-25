Гвардиола взял реванш. «Сити» обыграл «Челси» в матче-повторении финала ЛЧ

Единственный гол во встрече забил Жезус

фото - Manchester City Evening

В матче 6 тура АПЛ «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити».

Это в первый раз команды встретились между собой после финального матча Лиги чемпионов, где лондонцы переиграли «горожан» и добыли трофей.

На этот раз уже Гвардиола вышел победителем из противостояния с Томасом Тухелем благодаря Габриэлю Жезусу, который забил единственный гол в матче.

«Челси» – «Манчестер Сити» 0:1

Голы: Жезус, 53

«Челси»: Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Марез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Лапорт (65), Алонсо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84).