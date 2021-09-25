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Гвардиола взял реванш. «Сити» обыграл «Челси» в матче-повторении финала ЛЧ

Единственный гол во встрече забил Жезус
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:24
Гвардиола взял реванш. «Сити» обыграл «Челси» в матче-повторении финала ЛЧ
фото - Manchester City Evening

В матче 6 тура АПЛ «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити».

Это в первый раз команды встретились между собой после финального матча Лиги чемпионов, где лондонцы переиграли «горожан» и добыли трофей.

На этот раз уже Гвардиола вышел победителем из противостояния с Томасом Тухелем благодаря Габриэлю Жезусу, который забил единственный гол в матче.

«Челси» – «Манчестер Сити» 0:1

Голы: Жезус, 53

«Челси»: Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Марез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Лапорт (65), Алонсо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84).

Павел Харченко
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Челси Манчестер Сити

Комментарии 3

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25 сентября 2021г. 17:19
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
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king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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25 сентября 2021г. 17:19
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king [ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить
25 сентября 2021г. 17:19
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
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