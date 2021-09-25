Гвардиола взял реванш. «Сити» обыграл «Челси» в матче-повторении финала ЛЧ
В матче 6 тура АПЛ «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити».
Это в первый раз команды встретились между собой после финального матча Лиги чемпионов, где лондонцы переиграли «горожан» и добыли трофей.
На этот раз уже Гвардиола вышел победителем из противостояния с Томасом Тухелем благодаря Габриэлю Жезусу, который забил единственный гол в матче.
«Челси» – «Манчестер Сити» 0:1
Голы: Жезус, 53
«Челси»: Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Марез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Лапорт (65), Алонсо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84).
Комментарии 3
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
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он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king [ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.