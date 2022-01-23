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Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»

Тренер – о гонке АПЛ в этом сезоне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:17
Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC отрыв от ближайших соперников в таблице АПЛ.

«Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно. Я и не ожидал такого отрыва.

Сейчас у нас будет перерыв, и после него мы вернемся в лучшем состоянии».


«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 12 очков в таблице. У «красных» есть две игры в запасе.

Тренер также прокомментировал интерес к игроку «Ривер Плейт».

Андрей Усмонов
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ливерпуль

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