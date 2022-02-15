«Манчестер Сити» намерен оставить экс-игрока «Шахтера»
Гвардиола: «Я не стану Фергюсоном для «Ман Сити»
Тренер признался, что в команде идеальная атмосфера
12:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался Manchester Evening News, что не планирует тренировать команду еще много лет.
«Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно».
«Ман Сити» сыграет против «Спортинга» 15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Начало матча – в 22:00.
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