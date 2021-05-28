Гвардиола продолжит работу в Манчестере
Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити» независимо от результата в финале ЛЧ»
Наставник не покинет свой клуб
17:48
Хосеп Гвардиола / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не покинет свой команду летом. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«Я останусь в «Манчестер Сити». Уверен в этом – что бы ни случилось завтра.
Победа или поражение в финале не изменит моего будущего»
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, за что он обижался на Гвардиолу.
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