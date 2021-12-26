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Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо

Тренер отметил Эдерсона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:20
Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Эдерсон / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голкипере своей команды Эдерсоне. Слова специалиста приводит ВВС.

«Его стабильность невероятна. Был период, когда он вернулся из Бразилии в начале этого сезона, немного расстроенный тем, что ему пришлось провести там три игры в условиях пандемии, смены часовых поясов, разных условий, но за последние две или три недели тренировок чувствую, что это лучший Эдди, который у нас был.

Я бы сказал, что вратарь – самый важный игрок в команде, больше, чем любой нападающий, больше, чем любой другой игрок. Он был для нас основополагающим с тех пор, как приехал сюда, в Манчестер».


Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эдерсон

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