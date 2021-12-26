Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо

Эдерсон / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голкипере своей команды Эдерсоне. Слова специалиста приводит ВВС.

Я бы сказал, что вратарь – самый важный игрок в команде, больше, чем любой нападающий, больше, чем любой другой игрок. Он был для нас основополагающим с тех пор, как приехал сюда, в Манчестер».