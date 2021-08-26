Гвардиола заявил, что покинет МС в 2023 году и назвал свое будущее место работы

Специалист намерен доказать все там, где не придется тратиться на трансферы

Хосеп Гвардиола / фото - Marca

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил об уходе из клуба по окончанию контракта и рассказал Globo Esporte, где хочет продолжить карьеру:

«Моим следующим шагом будет национальная сборная. Бразилия? Думаю, тренером сборной Бразилии всегда будет бразилец, я не вижу в таких командах как Бразилия иностранца. Я пока не думаю о какой-то конкретной команде. Но после семи лет в «Манчестер Сити», мне, наверное, нужен будет перерыв. Мне нужно будет передохнуть, оглянуться на проделанную работу и составить новые цели. В процессе я хотел бы тренировать национальную команду, южноамериканскую или европейскую. Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на чемпионате мира».

Текущее соглашение испанского специалиста с «горожанами» истекает летом 2023 года, и тренер не намерен его продлевать.

Гвардиола возглавляет МС с 2016 года и за это время он успел здорово пополнить трофейный кабинет клуба. С испанцем во главе «Сити» четырежды становился обладателями Кубка лиги, трижды выигрывали АПЛ, два раза брали Кубок Англии и один раз – Суперкубок. В сезоне 18/19 команда смогла взять все 4 внутренних трофея в один год.

Также Хосеп в сезоне 20/21 впервые в истории вывел МС в финале Лиги чемпионов, но так и не смог привезти в «синюю» часть Манчестера ушастый кубок, так как проиграл лондонскому «Челси».

Напомним, «Манчестер Сити» может приобрести Криштиану Роналду за 30 миллионов евро.