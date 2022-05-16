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Мировой бокс. Еженедельник

Гвардиола: «Желаю «Саутгемптону» обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0»

Тогда «Ман Сити» станет чемпионом Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:03
Гвардиола: «Желаю «Саутгемптону» обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0»
Хосеп Гвардиола / Фото: ВВС

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей с «Вест Хэмом» (2:2) и пожелал «Ливерпулю» проиграть «Саутгемптону». Его цитирует ВВС.

«Я бы пожелал «Саутгемптону» обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0.

У нас есть большая возможность стать чемпионами дома. Все в наших руках. Нам не нужно смотреть ни на что, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все.

Я сказал игрокам, чтобы они не расстраивались сегодня, потому что мы показали действительно хорошую игру».

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 очка за тур до финиша, но команда Юргена Клоппа имеет игру в запасе – как раз ту против «Саутгемптона», о которой говорил Гвардиола.

Если «Ман Сити» обыграет «Астон Виллу» в последнем туре, но точно станет чемпионом Англии независимо от результатов «Ливерпуля» в двух оставшихся матчах.

Петр Приходько
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Теги

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ливерпуль

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